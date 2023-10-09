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ІспаніяТуризм

Іспанія визначилася: менше туристів – більше грошей

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Іспанія визначилася: менше туристів – більше грошей

“Менше туристів – більше грошей”, – з такою стратегією визначилася колись улюблена туристами країна Середземномор’я. Йдеться про Іспанію, яка нещодавно вважалася одним із найбільших напрямів масового туризму. Проте представники місцевого турринку заявляють, що тепер вимагатимуть більшого доходу від туризму за рахунок прийому меншої кількості туристів.

Як заявляє іспанська преса, цитуючи заяви представників галузі з конгресу Travel Talk у Німеччині, на прикладі німецького ринку успіх стратегії є найбільш очевидним. Хоча кількість німецьких туристів скоротилася майже на 9% до «доковідних» показників за 2019 рік, водночас витрати відвідувачів збільшились на 5.5%.

«Ми не маємо наміру більше конкурувати з іншими напрямками за рахунок дешевших цін. Ми хочемо розвивати нашу туристичну інфраструктуру та пропонувати іспанську модель життя», – заявив директор Turespaña Альваро Бланко.

Причому акцент для таких туристів передбачається зробити не на пляжному туризмі, а на можливостях материкової Іспанії.

Пляжних і «недорогих» туристів, які віддають перевагу пакетним турам у виступі на тому ж конгресі недвозначно «послали», визначивши і напрямок. “Особливо чутливі до ціни” туристи можуть віддати перевагу Туреччині – заявили іспанські експерти.

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