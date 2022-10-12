Іспанія вирішила продовжити безкоштовний проїзд поїздами на весь 2023 рік

Влада Іспанії вирішила продовжити як мінімум на весь 2023 рік безкоштовний проїзд поїздами національної мережі Renfe, вперше запроваджений у вересні 2022 року.

Про це пише The Independent із посиланням на заяву міністра фінансів Іспанії Марію Хесус Монтеро.

Міністр заявила, що на фінансування цієї акції закладено 700 мільйонів доларів.

За її словами, запровадження безкоштовних поїздок на поїздах вже допомогло багатьом громадянам Іспанії перейти на громадський транспорт, щоб скоротити кількість шкідливих викидів в атмосферу.

“Ми збираємося перетворити цю політику на структурну, і ми побачимо конкретні результати громадського транспорту щодо скорочення викидів CO2. Це пріоритетна політика найближчими роками”, – заявила міністр.

Варто зазначити, що на тлі розмов про збільшення вартості авіаперельотів в Іспанії через майбутню екологічну ініціативу ЄС проїзд на поїздах може стати гарною заміною літакам.

Безкоштовний проїзд поїздами в Іспанії – як це працює

Схему з безкоштовного проїзду в Іспанії на поїздах національної мережі Renfe запустили з 1 вересня 2022 року. Таким чином влада країни вирішила допомогти громадянам впоратися з інфляцією, принагідно скоротивши кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Безкоштовні квитки можна отримати для поїздок у приміських поїздах Renfe Cercanías та Rodalies, а також на регіональних лініях середньої довжини (маршрути Media Distancia), що покривають відстань менше 300 км.

Скористатися послугою можуть і громадяни Іспанії, і іноземці. Тим не менш, міра призначена в першу чергу для власників абонементів, а не для туристів, оскільки дальні поїздки та швидкісні поїзди до неї не включені. Однак мандрівники можуть зареєструватися онлайн для отримання карти Mas Renfe та показати QR-код персоналу станції, щоб скористатися цією схемою.

Пасажири, що подорожують на далекі відстані, також мають змогу отримати 50-відсоткову знижку на свої квитки за цією схемою, а вартість усіх квитків на метро, ​​автобуси та трамваї можна скоротити як мінімум на 30%.