Іспанія скасовує обмеження на рідини в ручній поклажі: дозволять брати в літак алкоголь

Влада Іспанії планує з 2024 року дозволити пасажирам провозити в ручній поклажі понад 100 мл рідин без будь-яких обмежень через низку аеропортів країни.

Згідно з заявою державної компанії Aena, яка відповідає за аеропорти в Іспанії, вже наступного року обмеження на рідини будуть скасовані в аеропортах Мадрид-Бахарас та Барселона-Ель-Прат, після того, як там встановлять спеціальні 3D X-ray сканери, повідомляє SchengenVisaInfo.

Після цього технологію планують запровадити в аеропортах Пальма-де-Майорка, а також Малага-Коста-дель-Соль з 2025 року, а 2026 року – у Гран-Канарії, Тенеріфе-Сур, Фуертевентурі та інших.

Зазначається, що серед іншого нові правила дозволять пасажирам провозити пляшки вина чи оливкової олії у ручній поклажі.

Також після впровадження нової системи мандрівники зможуть залишати електроніку у своєму багажі, який можна буде взяти до салону літака.

Aena заявила, що зробить значні інвестиції в систему виявлення вибухових речовин для ручної поклажі (EDSCB), призначену для створення тривимірного зображення вмісту валіз. Новий проект має заощадити час мандрівників без шкоди для безпеки в аеропортах.

Влада Іспанії впровадила поточні правила щодо рідин у ручній поклажі у 2006 році після невдалої терористичної змови на рейсах з Лондона. З того часу обмеження в 100 мл поширюється не тільки на рідини, але і на гелі, пасти та емульсії.

Пом’якшення правил провезення рідин у ручній поклажі

Нові 3D-сканери та вдосконалена рентгенівська технологія вже пройшли випробування в США і незабаром будуть запроваджені у європейських аеропортах.

Уряд Великобританії раніше також оголосив, що в аеропортах країни використовуватимуть нові сканери з червня 2024 року.

Обмеження на 100 мл рідини також застосовувалося в Ірландії, але минулого року воно було знято. Зокрема скасування правил перевезення рідин першими підтвердили в аеропорту Шеннон.

Очікується, що нові зміни, введені в декількох аеропортах, серед іншого, запобігають хаосу, що виникає в аеропортах, особливо в розпал літнього сезону.