Іспанія оновила список країн з високим рівнем ризику

Міністерство охорони здоров’я, споживання і соціального забезпечення Іспанії оновило список країн ЄС і Шенгенської зони з високим рівнем ризику, в’їзд з яких стикається з жорсткими обмеженнями при в’їзді в Іспанію, а також список епідеміологічно безпечних третіх країн, мандрівникам з яких дозволено в’їжджати в країни за спрощеними правилами, навіть в туристичних цілях.

Списки вже вступили в силу 16 серпня і будуть діяти до 22 серпня, в неділю, коли будуть введені нові списки, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

В даний час влада Іспанії вважають такі країни ЄС і Шенгенської зони схильними до високого ризику: Бельгія, Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Ірландія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія і Швеція.

Окремі регіони ще восьми країн ЄС і Шенгенської зони також вважаються високоризиковими, як зазначено нижче:

Австрія (Зальцбург, Тіроль, Форарльберг і Відень)

Болгарія (Центральний Северен, Североізточен, Югоізточен, Югозападен, Центральний Южен)

Хорватія (Град Загреб, Ядранський Хрватскі)

Франція (Овернь-Рона-Альпи, Бургундія-Франш-Конте, Бретань, Центр – Валь-де-Луар, Корсика, Великий Схід, Гваделупа, Гайана, Верхня Франція, Іль-де-Франс, Реюньйон, Мартініка, Нормандія, Нова Аквітанія , Окситанія, Луари, Прованс-Альпи-Лазурний берег)

Німеччина (Берлін, Гамбург, Північний Рейн-Вестфалія, Саар, Шлезвіг-Гольштейн)

Італія (Абруццо, Базіліката, Калабрія, Кампанія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Марке, П’ємонт, Автономна провінція Тренто, Апулія, Сардинія, Сицилія, Тоскана, Умбрія, Валле-д’Аоста д ‘Аосте, Венето)

Норвегія (Агдер, Мере-ог-Ромсдал, Нурланд, Осло, Рогаланд, Тромс-ог-Фіннмарк, Вестланд, Вікен)

Словенія (Zahodna Slovenija)

Мандрівники, які прибувають до Іспанії з будь-якої з країн і регіонів, перерахованих вище, зобов’язані надати сертифікат, що підтверджує, що вони були або вакциновані однією з вакцин, визнаних іспанськими властями в якості дійсного доказу імунітету для подорожей, або вилікувані від COVID-19, або тест на вірус негативний.

Прибулі з цих країн також можуть надати докази зараження COVID-19 в останні місяці, а також негативні результати тестів на COVID-19, якщо вони ще не були вакциновані.

Мандрівники з третіх країн також можуть в’їжджати в Іспанію в туристичних цілях, якщо вони були вакциновані від COVID-19 і у них є чинний документ, який підтверджує, що остання доза вакцинації була проведена не менше ніж за 14 днів до цього.

Крім свідоцтва про вакцинації, мандрівники з наступних третіх країн також можуть в’їхати, якщо у них є свідчення про одужання від COVID-19 або негативні результати тесту на вірус:

Албанія

Вірменія

Австралія

Азербайджан

Боснія і Герцеговина

Бруней

Канада

Китай

САР Гонконг

Ізраїль

Японія

Йорданія

Косово

Ліван

САР Макао

Чорногорія

Нова Зеландія

Катар

Молдова

Республіка Північна Македонія

Саудівська Аравія

Сербія

Сінгапур

Південна Корея

Тайвань

Україна

Сполучені Штати Америки

У той же час мандрівники з Аргентини, Болівії, Бразилії, Колумбії, Намібії і Південної Африки, які мають право на в’їзд, повинні пройти 10-денний карантин після прибуття до Іспанії.