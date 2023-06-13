Гірський козел зіштовхнув туристку з 20-метрової скелі

Голландська туристка стала жертвою атаки іберійського гірського козла під час її походу пагорбами Альпухарра в Гранаді на півдні Іспанії. Внаслідок інциденту мандрівниця впала з 20-метрової скелі. Вона вижила, але зазнала серйозних травм.

Інцидент стався, коли тварина накинувся на 64-річну жінку, яка подорожувала в компанії двох бельгійців. Туристці пощастило найменше – саме її козел вибрав для атаки і зіштовхнув з крутої скелі. Туристка впала на виступ і тому вижила, але отримала травми — обидва зап’ястя виявилися зламані. Однак це був лише початок кошмару для групи туристів, оскільки тварина напала і на решту учасників походу. Один із них знепритомнів.

Через деякий час місцевий пастух виявив двох поранених бельгійців та викликав рятувальний вертоліт, щоб доставити їх до найближчої лікарні. Пошукова операція була тимчасово припинена через погану погоду, але пізніше вдалося відновити пошуки жінки. Коли туристку виявили, рятувальникам було важко дістати її з виступу скелі та відвести до лікарні через погодні умови, тому ніч постраждала провела у покинутому фермерському будинку, розташованому неподалік. Наступного ранку голландську туристку доправили до лікарні, де їй надали медичну допомогу у зв’язку з переохолодженням та двома зламаними зап’ястями.

Експерти зазначили, що наразі в іспанському регіоні у гірських козлів настав сезон розмноження, внаслідок чого вони стають особливо агресивними. У цей час домінуючий козел-самець захищає свою череду від зовнішніх загроз, і, можливо, що гірський козел вважав трьох мандрівників загрозою, т.к. ті вторглися з його територію. З розвитком туризму в цьому районі контакти між іспанськими гірськими козлами та людьми стають дедалі частішими, зазначили експерти.

Довідка: Піренейський гірський козел – це вид козлів із сімейства полорогих, що мешкає в гірських районах Піренеїв та інших гірських ланцюгів Європи. Зовні має компактну статуру з короткими ногами і довгими, вигнутими рогами в обох статей.

Дорослі особини досягають довжини приблизно від 110 до 130 см. У козлів є довгі, вигнуті назад роги, які можуть досягати довжини до 30 см. У самок роги коротші і пряміші. Піренейські гірські козли вважають за краще жити в скелястих гірських районах з кам’янистими стрімчаками, скелями та чагарниками. Вони мають пристосовані до гірських умов копити, що дозволяє їм пересуватися по крутих і нерівних поверхнях.