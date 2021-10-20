Гра «Гра в кальмара», пройде в Іспанії. Ті, хто програв будуть усунені пострілом з пейнтбольної рушниці

У жовтні на вулицях Віго на північному заході Іспанії стартує змагання «Гра в кальмара». У грі, натхненної популярної південнокорейської серією «Squid Game», програвши будуть вибиті з гри пострілом з пейнтбольної рушниці. Переможець отримає 3000 євро.

За повідомленнями іспанських ЗМІ у вівторок, записи почалися в понеділок. Організатори незвичайної розваги вже отримали згоду міської влади.

За інформацією, наданою організаторами заходу, компанією Humor Amarillo, учасники «Гри в кальмара» отримають 2000 євро для виходу в фінал. Переможець всього конкурсу отримає ще 1000 євро.

Постріл з пістолета

Гравці будуть розділені на команди по 20 чоловік і зможуть взяти участь в шести відомих по серії змаганнях. Для участі в грі вони повинні бути старше 16 років і внести на рахунок організатора платіж в розмірі 22 євро.

Гравці, які вибули зі змагання, будуть виключені з них пострілом з пейнтбольної рушниці, в якому замість куль використовуються капсули, заповнені фарбою. 29 жовтня в Віго стартують перші змагання з «Гри в кальмара». Через три дні фіналісти будуть обрані для участі в фінальному змаганні, яке відбудеться 1 листопада.