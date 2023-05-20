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Європу чекає суворе літо: вчені попереджають про потужну спеку та посуху

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Європа готується до посушливого літа, спричиненого зміною клімату. Найбільше під ударом опиниться південна частина континенту.

Вчені попереджають, що через підвищення температури Європа перебуває на шляху до ще одного суворого літа після того, як минулого року вона пережила найспекотніший сезон за всю історію спостережень. Тоді спека спровокувала посуху, яка, за словами дослідників Європейського Союзу, була найсильнішою за останні 500 років.

Як повідомляє Reuters, цього року під сильним ударом опиниться південь Європи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших за останні десятиліття врожаїв.

Зміна клімату робить регіон жаркішим і посушливішим, роки послідовних посух призвели до виснаження запасів підземних вод. Ґрунти в Іспанії, на півдні Франції та Італії стали сухими. Низький рівень води в річках та водосховищах загрожує виробництву гідроелектроенергії цього літа.

Як повідомляється, наразі найважча ситуація в Іспанії. Вчені припускають, що посуха лише погіршиться, а дощі не вирішать проблеми, адже влітку вони є локальними.

За даними агентства, не лише Європа страждає від нестачі води. Країни Африканського Рогу переживає найсильнішу посуху протягом останніх десятиліть, а історична посуха в Аргентині занапастила посіви сої та кукурудзи.

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