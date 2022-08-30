Елітне житло Мадрида стане одним із найдорожчих у світі

Сумнівів у тому, що Мадрид є дорогим для покупки житла містом, немає ні в кого. Наступного року він стане ще дорожчим. Про це повідомляє консалтингова компанія нерухомості Knight Frank, що опублікувала дослідження, в якому прогнозує зростання цін на елітне житло. Мадрид займає четверту позицію у списку найдорожчих для покупки житла міст світу.

Прогноз консалтингової компанії вказує на загальне зростання цін на елітне житло до 2023 року на 2,8%. Майамі очолює список із 8% прогнозованого зростання цін, за ним слідує Лос-Анджелес із 7% зростання, а трохи нижче Лондон і Мадрид із 6%.

Цікаво, що за даними журналу Economist, на Мадрид припадає лише 11,8% елітного житла Іспанії. Під елітним житлом розуміється житло вартістю понад мільйон євро. При цьому після пандемії в Мадрид попрямували багато люксових готельних мереж, які готові перетворити столицю Іспанії на столицю розкішного туризму в Південній Європі.