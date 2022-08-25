Екстремальна посуха в Європі реанімувала «сухий туризм», вбивши популярний вид розваг

Новий вид туризму буквально «сплив» у Європі — майже в буквальному значенні. «Сухий туризм» – це подорож з метою подивитися ті визначні пам’ятки, які у звичайному житті приховані під водою — а це залишки церков, мостів, і навіть цілих міст, колись затоплених. Екстремальна посуха в Європі, що «обнулила» річкові круїзи, надала цьому виду туризму «друге дихання»: більшість підводних пам’яток тепер знову на суші.

Причому сухий туризм став настільки популярним, що в окремих місцевостях із цим видом туризму вже почали боротися. Це торкнулося зокрема містечка Віланова де Сау поблизу Барселони. Мер міста Жоан Рієра заявив, що планує обмежити доступ до водосховища Сау, на яке обрушився наплив туристів, які бажають потрапити в церкву Сан-Рома, затоплену в 1962 році після гідротехнічних робіт, і повністю оголилася цього літа через посуху.

Визначна пам’ятка при цьому така не єдина — європейські річки стрімко меліють, показуючи то «голодні камені», то військові кораблі часів другої світової. І заразом «зупиняючи» річкові круїзи. Так, на Рейні, у німецькому містечку Кауб, рівень річки знизився до 36 см. Як запевняють експерти, річкове судноплавство повністю збиткове вже за 40 см.

“У зв’язку з кліматичною кризою традиційні річкові круїзи в Європі безперечно постраждають, і в результаті галузь, ймовірно, перезавантажиться”, – заявила Клер Уіден, головний викладач туризму та маркетингу в Брайтонському університеті. Попит на круїзи, як і раніше, великий, але кораблі доводиться розвантажувати — наприклад, спускаючи воду з басейнів — і то в деяких місцях туристи чують, як корабель буквально «скребе дном».

Але здебільшого компаніям вже доводиться пересаджувати туристів на автобуси. Круїзні оператори побоюються, що круїзи Рейном можуть піти в минуле найближчим часом — якщо повториться хоч одне таке літо: просто всі компанії масово збанкрутують.

Не краща ситуація і на інших європейських річках. У Франції в деяких місцях майже повністю висохли ділянки річки Луара, канали закриті, в Угорщині закрилася частина стоянок круїзних суден на Дунаї — судна просто не можуть пришвартуватися через низький рівень води, зате для «сухого туризму» з’явилися опори мосту Маргарет, зруйнованого в час Другої світової війни. В Італії річка По знаходиться на історичних мінімумах і також місцями майже зникла. Місцеві власники човнових прокатів та прогулянкових кораблів також кажуть, що ще одне таке літо — і можна йти на пенсію.

Меліє й знамените озеро Гарда, наближаючись до найнижчого рівня за всю свою історію та «демонструючи» туристам античні руїни, що у звичайний час прихований під водою.