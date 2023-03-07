Експерт розкрив секрети стрункості мешканців Іспанії

Travel-блогер, яка подорожує країнами Європи, побувала в Іспанії та розкрила секрети стрункості місцевих жителів.

На думку мандрівниці, іспанці, незважаючи на те, що їдять багато, не набирають зайву вагу. Причина у традиційних закусках, які всі іспанці вживають перед основним блюдом. Вони містять невелику кількість калорій, але “забивають шлунок та зменшують апетит”.

Блогерша також вважає, що другий фактор, який допомагає іспанцям зберігати фізичну форму, – це їхній активний спосіб життя. Вони вважають за краще ходити пішки або кататися на велосипедах, що значно збільшує кількість витрачених калорій і допомагає підтримувати спортивну форму.

Крім того, іспанці вечеряють пізно, зазвичай після 20:00. Це дозволяє скоротити кількість прийомів їжі протягом дня, тому що після вечері немає бажання перекушувати перед сном. Таким чином, такий режим харчування також може сприяти утриманню нормальної ваги.

Раніше шляхом незвичайного дослідження фахівцям вдалося назвати “найкрасивіші національності у світі“.