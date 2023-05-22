Дикий ранковий ритуал, черга на 40 хв: варварський звичай у готелях Іспанії приголомшує туристів

Дикий ранковий ритуал “битви за лежаки” продовжує дивувати туристів. Цього разу видання Yahoo News призвело до відео вже американського туриста, якого шокував варварський звичай європейських відпочиваючих на Тенеріфі, що на Канарських островах в Іспанії.

Натовпи гостей у його готелі щоранку встають ні світло ні зоря, щоб натовпом кидатися для заняття шезлонгів, причому «цивілізована» черга витягується на 40 хвилин, але багато хто діє і «хуліганськими» методами.

Як розповів турист, спочатку, коли його дружина розповіла йому про “ранкову гонку” за шезлонгами, він навіть не повірив. Але вирішив поспостерігати — і був надзвичайно здивований.

«Басейн відкривається о 8-й ранку. Вже в цей час за кілька метрів, за обгородженою мотузкою зоною, чекає натовп відпочиваючих з рушниками в руках. Деякі гості стояли в черзі 40 хвилин, щоб зайняти лежак. Як тільки басейн відкривається, люди прямують до ліжок — дехто біжить — як у паніці, щоб зайняти лежаки своїми рушниками», – розповів турист.

Причому така картина спостерігається щоранку, причому деякі туристи у боротьбі «місце під сонцем» застосовують нетривіальні методи. Одна туристка кидала рушник на лежак через натовп, інші навіть кидали рушники зі сходів, доки басейн ще не відкрився.

Причому, як додав турист, більшість переможців, зайнявши лежак, схоже йде досипати, залишивши на лежаках свої рушники. “Доходить до того, що персонал ставить таблички: якщо ви не повернетеся на лежак, ми приберемо ваші речі”, – пише турист.