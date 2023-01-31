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ІспаніяТуризм

Чотирьохметрову мертву акулу виявили на іспанському пляжі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чотирьохметрову мертву акулу виявили на іспанському пляжі

Видання El Espanol пише, що мертву акулу завдовжки чотири метри і вагою півтонни виявили на пляжі на іспанському курорті Торрев’єха в провінції Аліканте.

Останки величезного хижака знайшов перехожий на пляжі. Експерти встановили, що загибла акула належать до виду hexanchus griseus – шестижаберних акул, що мешкають у помірних, субтропічних та тропічних водах усіх океанів. Ці акули зустрічаються зокрема у Середземному та Чорному морях.

Це не перший випадок, коли на середземноморських пляжах з’являються акули. Влітку 2022 року на пляжі Поньєнте в Бенідормі було помічено блакитну акулу завдовжки два метри.

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