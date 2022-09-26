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«Червоний код» в Іспанії: понад 100 рейсів на Канарські острови і назад скасовано

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Понад 100 рейсів на Канарські острови і назад скасовано

Понад 100 рейсів на Канарські острови і назад були скасовані через тропічний шторм, повідомляє Reuters з посиланням на оператора аеропорту Aena.

Загалом оператор повідомив про відміну 141 рейсу на різні острови іспанського архіпелагу біля північно-західного узбережжя Африки та назад. Попередні цифри були 82.

Є повідомлення про затоплені та заблоковані вулиці деревами, що впали.

Шторм Hermine, що йде з Атлантичного океану, обрушився на Канарські острови, принісши зливи в цей популярний туристичний напрямок.

Національне метеорологічне агентство Іспанії випустило «червоний код» попередження для островів Гран-Канарія, Ла-Пальма та Єрро сьогодні з полудня до опівночі.

Школи на Канарських островах завтра залишаться закритими як запобіжний засіб, таке ухвалив рішення регіональний уряд іспанського автономного регіону.

Прогнозувалося, що Герміна обрушиться на архіпелаг як шторм, але він ослаб, і сьогодні Національний центр США з ураганів знизив його рейтинг до тропічної депресії.

Однак очікується, що зливи на Канарських островах продовжаться завтра.

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