Біля курортів Іспанії косатки почали нападати на човни з туристами

Двоє туристів було врятовано після нападу косаток поблизу іспанського курорту Барбате. Хижаки атакували мандрівників посеред ночі, повідомили ЗМІ Іспанії.

Косатки напали біля південних берегів Іспанії, неподалік розкішного курорту Барбате, муніципалітету Кадіс. Поки невідомо, скільки тварин напало на човен, але пасажири були такі стурбовані, що викликали допомогу. Вночі о 2:25 морські рятувальники отримали запит про допомогу і негайно вирушили до туристів, що зазнають лиха. Човен перехопили і відбуксирували в порт о 4:00 ранку. На щастя, ніхто не постраждав.

Зауважимо, що це не перший випадок нападу косаток на узбережжі Іспанії. Так, у жовтні 2021 року іспанський уряд розпочав велике розслідування, щоб з’ясувати, чому косатки нападали на човни в Гібралтарі та автономної спільноти країни – Галісії.

Міністерство з екологічного переходу та демографічних проблем замовило дослідження після серії нападів ссавців на туристів, які розпочалися влітку 2020 року. За даними вчених, за короткий час сталося понад 60 інцидентів. Хижаки переслідували туристичні яхти та човни та наводили жах на пасажирів. При цьому вчені вважають, що нападали не всі тварини, а лише кілька особин. Близько 15 відсотків інцидентів мали матеріальні наслідки для судів, що беруть у них участь.

Міністерство опублікувало таку інформацію: «Взаємодія молодих косаток з човнами різних типів для задоволення їхньої цікавості в останні роки є звичайним явищем у водах Гібралтарської протоки та південного узбережжя Португалії. З іншого боку, взаємодія з вітрильниками вважається безпрецедентною через фізичний контакт зразків зі структурою човнів». Деякі експерти вважають, що косатки грають із човнами, але залишаються сумніви щодо того, що викликає таку поведінку.

Після однієї з перших атак минулого року один із членів екіпажу згадував, що відбувалося на судні під час нападу: «Наша команда щойно вийшла з Ла-Коруньї (велике місто-курорт на північному заході Іспанії) і була в парі миль (3.2 км) від берега, коли екіпаж раптово відчув, що кермо виривається з їхніх рук».

Пізніше яхту взяли на буксир, але удари, які завдавали косатки, продовжувалися. У результаті вони обірвали буксирувальний трос. Коли яхту підняли на берег, на корпусі були виразні сліди укусів, а кермо розламалося надвоє.

А після іншого інциденту один із членів екіпажу яхти розповів таке: «Я заздалегідь знав про зустріч із косатками, але я думав, що ми ніби пройшли через найгіршу частину цього до того часу, коли нас взяли на буксир. Навколо Кадіса (провінція Іспанії) є дві невеликі неглибокі водойми. Я був на вахті, а човен був на автопілоті. Тоді я обернувся і побачив, як кермо катера летить то ліворуч, то праворуч, то знову ліворуч, потім праворуч, розбиваючись про нактоуз (ящик, в якому розташований судновий компас, а також деякі інші навігаційні інструменти). Я вимкнув автопілот і взяв ручне управління, і по обидва боки від мене всюди з’явилися косатки. Я думаю, що нас ударили по керму 100 чи 200 разів. Це було послідовно! Вони були поряд цілу годину. Ми спустили вітрила відповідно до інструкції, і врешті-решт вони пішли. Але їх не було лише 20 хвилин, потім вони знову повернулися. Ми бачили, як далеко вони спливли на поверхню і попрямували прямо до нас. Вони були дуже зосереджені своїм завданням».