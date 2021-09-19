Більше 2000 чоловік були евакуйовані з Канарських островів через виверження вулкана

Більше 2000 чоловік були евакуйовані після виверження вулкана на іспанському острові Пальма (автономне співтовариство Канарських островів), повідомляє Reuters.

За інформацією, серед евакуйованих понад 500 туристів.

Раніше агентство Reuters з посиланням на міністерство оборони Іспанії повідомляло, що військові почали евакуацію жителів острова з обмеженою рухливістю.

Сьогодні вдень на острові недалеко від села Ель-Пасо сталося виверження вулкана. Вулкан випускає вулканічні речовини, дим і попіл.

Вулканічний інститут Канарських островів попередив про насування стихійного лиха після того, як сейсмічна активність острова значно зросла. Останнє виверження вулкана на острові Пальма було зареєстровано в 1971 році.