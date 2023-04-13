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Без туалетного приладдя, води та снеків: в Іспанії запровадили нові правила для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Без туалетного приладдя, води та снеків: в Іспанії запровадили нові правила для туристів

Згідно з новими правилами туризму, введеними на іспанських Балеарських островах, готелі зобов’язані прибрати з номерів більшість туалетного приладдя, пише The Sun.

Це означає, що при поїздці на Балеарські острови, такі як Майорка, Менорка або Ібіца, туристам доведеться вести із собою зубні щітки, шапочки для душу, бритви та інше додаткове приладдя, яке раніше було звичайною справою в готелях.

Новий закон про туристичний обіг та стійкий розвиток Балеарських островів передбачає, що в майбутньому необхідно буде адаптуватися до критеріїв екологічної та соціальної стійкості або, простіше кажучи, відмовитися від усіх одноразових пластикових доповнень, які створюють велику кількість відходів та негативно впливають на навколишнє середовище.

Цей захід також спрямований на зниження навантаження на покоївок, яким не доведеться возити всі ці продукти на своїх візках і постійно поповнювати їх у кімнатах.

Одноразові чашки або склянки, кавові капсули та пакетики, чай, пляшки з водою, вино, фрукти, шоколад, солодощі та пляшки з шампанським також більше не допускатимуть у номери. Туристи, які зупиняються в готелях, також повинні пам’ятати, що в номерах більше не будуть дозволені блокноти, ручки та інше канцелярське приладдя.

Влада Балеарських островів представила новий закон ще в 2022 році, але на повну силу він набуде лише повного туристичного сезону цього року.

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