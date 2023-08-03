Атака іспанського курорту тисячами тарганів зіпсувала відпустку мрії сотням туристів

“Відпочинок мрії”, який сподівалися провести на іспанському курорті сотні туристів обернувся кошмаром. Причина – “атака” на готель тисяч “тарганів та мурах”, як поскаржилися виданню NY-Post постраждалі туристи.

Як розповіли одні з постраждалих, за свій сімейний 10-денний відпочинок вони виклали майже 9 тис. доларів, але змушені були тікати, бо готель «кишить тисячами тарганів та мурах». Йдеться про готель Beatriz Playa and Spa на курорті Лансароте, пояснює видання. Тур був придбаний організовано через туроператора Jet2. Але замість очікуваного розслаблення та відпочинку тур приніс жах.

«Це було психологічно руйнівним. Я хотіла б, щоб цієї поїздки взагалі ніколи не було», – поскаржилася туристка. За її словами, на четверту ніч відпустки, її син Перрі помітив тарганів у розважальній зоні курорту. Причому він заявив, що їх досить багато. Далі нашестя комах на курорт почалося в повному масштабі: туристи зустрічали їх буквально натовпами та скрізь — у туалеті поруч із розважальною зоною, у своїх номерах, ще один турист запевняв, що бачив тарганів і на кухні, і в результаті туристи відмовилися їсти в ресторані готелю. Перелякані туристи відмовлялися спати в номерах через нашестя комах, причому після дзвінка на гарячу лінію їх запропонували переселити у верхні номери — але там тарганів було тільки більше. До кінця тижня до них приєдналися й мурахи.

«У результаті ми пробули на курорті тиждень і збиралися додому, заплативши ще 300 доларів за квиток назад. Погода у Великій Британії була огидною, але я була така рада, що ніде немає цих чортових жуків», – заявила туристка. Вона додала, що туроператор пропонував їм нове місце для проживання, а також запевнив, що переговорив із готелем і там ліквідують комах. «Однак я не бачила, щоби хтось приходив», – додала туристка.

«Ми не бачили жодних дій з боку готелю, хоча було очевидно, що цих комах сотні. Ніхто навіть не намагався нічого зробити», – бідкається обурена туристка. Як запевняють представники видання, коментаря від готелю не було.