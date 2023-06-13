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Алкоголіки, бешкетники та наркомани: іспанська Майорка не зміг відбитися від п’яних туристів, спостерігається їх аномальне засилля

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Іспанії бідним туристам і п'яницям оголошено війну: влада розпочала викуп дешевих готелів для їх ліквідації

Знаменитий курорт програє битву за «якісного туриста» у алкоголіків та бешкетників з розгромним рахунком. «Алкоголики, бешкетники та наркомани» заполонили вулиці курортів Майорки. Аномальне засилля п’яних туристів — а зараз навіть вище, ніж у «доковідні» часи, і навіть високі ціни їх не відлякують. Профільні туристичні асоціації Іспанії заявляють, що ситуація є загрозливою.

«Цього року ситуація здається гіршою, ніж коли-небудь раніше, задовго до початку основного сезону 1 липня», – пише іспанська преса. Тривогу підняли і профільні організації: Асоціація готелів AHPP, гастроасоціація CAEB та асоціація нічних клубів ABONE у спільному обігу засудили ситуацію, назвавши її «нестійкою» та «тривожною». Вони вимагають посилення покарань, більшої присутності поліції та більшого контролю з боку влади.

Скаржаться і місцеві жителі: асоціація жителів району С’Ареналь, до якої належить і курорт Баллерманн, «атакований» п’яними туристами, також поскаржилася на дедалі гіршу поведінку багатьох іноземних туристів у ці дні.

Загалом, як запевняють місцеві, сезон не встиг розпочатися, а острови вже «тріщать швами». Вже у квітні на Балеарські острови прибуло майже 1,5 мільйона відвідувачів з-за кордону та з материкової частини Іспанії, що перевершило попередній рекорд цього місяця у доковідні часи – тоді тут було 1,3 мільйона. При цьому майже 40% – німці, які буянять не менше англійців.

«Всі суворі закони та штрафи не працюють!» – обурюються місцеві мешканці. Офіційно Плайя-де-Пальма є однією із зон, у яких влітку на Майорці діють особливі правила поведінки. У тому числі їхнє завдання обмежити споживання алкоголю туристами шляхом регулювання продажів та заборони реклами. Але, схоже, особливих результатів не чекають. «Слід очікувати, що цього року ми зіштовхнемося з тими самими проблемами, що й цього сезону», — каже Хосе Антоніо Фернандес де Аларкон, голова асоціації готельєрів Плайя-де-Пальма.

При цьому з одного боку, експерти визнають той факт, що відпочиваючі, які приїхали заради вечірок, приносять у скарбницю острова чималі гроші. З іншого – «алкоклієнт» дуже «виборчий» покупець. «У Баллермані на туристичних вулицях немає ні ювелірних, ні взуттєвих. І навіть парфумерія наразі продає пиво у банках», — заявляють місцеві підприємці. Ресторатори також не бачать відвідувачі – «дискотечний» алкотурист перекушує на ходу у кіоску з кебабом чи хот-догами.

У цьому, схоже, спроба боротися з алкотуристами методам підйому цін також приречена на провал. Так, відпочинок став «біса дорогим», визнають звичайні туристи — менше 200 євро за ніч більше не можливо в 4-5-зірковому готелі з напівпансіоном. Але «алкоголіки та бешкетники», на відміну від «цивільних» туристів, завжди знайдуть вихід. Дедалі більше туристів з Німеччини та Нідерландів, ночують на пляжі, скаржиться віце-президент асоціації мешканців С’Ареналя Ален Карбонелл. «18-20-річні приїжджають із єдиною метою – напитися. Ми боїмося попереднього літа», – додає він.

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