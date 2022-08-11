Відомий європейський лоукостер заявив про відхід епохи квитків за один євро

Ірландський лоукостер Ryanair більше не продаватиме авіаквитки за найдешевшими тарифами в розмірі 1 і 10 євро. Таку заяву зробив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О’Лірі в ефірі радіо ВВС.

Глава відомої низькобюджетної авіакомпанії пояснив, що зростання цін пов’язане зі стрімким подорожчанням авіаційного палива. Так, середня вартість авіаквитка європейського перевізника тепер зросте з приблизно 40 євро минулого року до приблизно 50 євро протягом наступних п’яти років.

«Немає жодних сумнівів, що серед усіх лоукостерів ми пропонуємо найдешевші тарифи — квитки по 1 євро, 0,99 євро і навіть по 9,99 євро. Я думаю, ви більше не побачите таких цін у найближчі кілька років. Епоха перельотів за 10 євро пішла», – заявив О’Лірі.

Проте в Ryanair розраховують, що, незважаючи на зростання вартості палива, яке також позначається на збільшенні рахунків за електроенергію та падінні доходів населення, люди шукатимуть дешевші варіанти подорожей, а не скорочуватимуть кількість перельотів.

Раніше у червні британський лоукостер EasyJet продав пасажиркам квитки на неіснуючі місця у 26-му ряду. Про те, що в літаку лише 25 рядів, дівчата дізналися під час посадки на рейс.