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ІрландіяКвиткиТуризм

Відомий європейський лоукостер заявив про відхід епохи квитків за один євро

Бовтун Марія
Бовтун Марія
Відомий європейський лоукостер заявив про відхід епохи квитків за один євро

Ірландський лоукостер Ryanair більше не продаватиме авіаквитки за найдешевшими тарифами в розмірі 1 і 10 євро. Таку заяву зробив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О’Лірі в ефірі радіо ВВС.

Глава відомої низькобюджетної авіакомпанії пояснив, що зростання цін пов’язане зі стрімким подорожчанням авіаційного палива. Так, середня вартість авіаквитка європейського перевізника тепер зросте з приблизно 40 євро минулого року до приблизно 50 євро протягом наступних п’яти років.

«Немає жодних сумнівів, що серед усіх лоукостерів ми пропонуємо найдешевші тарифи — квитки по 1 євро, 0,99 євро і навіть по 9,99 євро. Я думаю, ви більше не побачите таких цін у найближчі кілька років. Епоха перельотів за 10 євро пішла», – заявив О’Лірі.

Проте в Ryanair розраховують, що, незважаючи на зростання вартості палива, яке також позначається на збільшенні рахунків за електроенергію та падінні доходів населення, люди шукатимуть дешевші варіанти подорожей, а не скорочуватимуть кількість перельотів.

Раніше у червні британський лоукостер EasyJet продав пасажиркам квитки на неіснуючі місця у 26-му ряду. Про те, що в літаку лише 25 рядів, дівчата дізналися під час посадки на рейс.

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