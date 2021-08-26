у Києві відкрилося посольство Ірландії

23 серпня заступник міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитро Сенік та міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені урочисто відкрили приміщення Посольства Ірландії в Україні, повідомляє МЗС України.

Учасники урочистої церемонії відзначили, що започаткування першої в історії дипломатичної місії Ірландії в Києві дозволить вивести двосторонні відносини на якісно новий рівень.

«Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами і, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії у багатьох галузях, зокрема ІТ-секторі, у сфері інвестицій та освіти. На таких пріоритетах співпраці наголошував міністр Дмитро Кулеба під час двосторонньої зустрічі з ірландським колегою на полях інавгураційного саміту Кримської платформи», – зазначив Дмитро Сенік.

Він також привернув увагу до успішної діяльності ірландських компаній CRH та Ryanair в Україні та висловив сподівання на подальше розширення взаємодії бізнесу двох країн.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені відзначив, що відкриття посольства у Києві є важливою віхою у розвитку двостороннього співробітництва та є частиною Стратегії #GlobalIreland із розширення присутності Ірландії в світі.

Довідково: дипломатичні відносини між Україною та Ірландією встановлено 1 квітня 1992 року. Посольство України в Ірландії відкрито у серпні 2003 року.

19 серпня 2021 року пані посол Ірландії в Україні з резиденцією у Києві Тересе Гілі вручила вірчі грамоти Президенту України Володимиру Зеленському (до цього часу посол Ірландії у Чехії був акредитований в Україні за сумісництвом). Офіційне відкриття Посольства Ірландії у Києві відбулося 23 серпня 2021 року під час візиту міністра закордонних справ Ірландії Саймона Ковені в Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи.

За даними Держстату України, загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Ірландією у 2020 році склав 677 млн дол. США (0,8% від загального обсягу торгівлі товарами та послугами України з країнами-членами ЄС). У І кварталі 2021 року зменшився на 15,8% відповідно до І кварталі 2020 року та склав 176,5 млн дол. США.

Основні галузі торговельної та економічної співпраці: сільське господарство, фармацевтика, харчова промисловість і харчові продукти, приладобудування тощо. У сфері послуг основні обсяги торгівлі складають транспортні, комп’ютерні та телекомунікаційні послуги.