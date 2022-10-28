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Туристка вирушила в довгоочікувану відпустку і померла через чашку кави

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка вирушила в довгоочікувану відпустку і померла через чашку кави

Туристка з Ірландії померла через серйозну алергію на каву під час відпочинку в Японії. Про це пише британський таблоїд The ​​Daily Mail.

За інформацією видання, інцидент стався з 20-річною мандрівницею Айкою Дохені (Aika Doheny) під час її довгоочікуваної відпустки до Токіо. Дівчина вирушила до японських родичів, де випила чашку кави на соєвому молоці. Після цього в неї почалася сильна алергія.

Туристці негайно зробили укол адреналіну для запобігання анафілактичному шоку та викликали швидку. Лікарі помістили дівчину у відділення інтенсивної терапії.

Зазначається, що японським медикам вдалося стабілізувати стан іноземки, тому вони вирішили доставити її на батьківщину за допомогою спецборту. Однак після прибуття до Ірландії стан дівчини знову погіршився, і вона померла.

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