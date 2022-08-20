Ірландія запропонувала заборонити міжнародний туризм, прирівнявши його до геноциду

“Туризм у світі вступив у стадію, коли витрати на нього переважують вигоди”, – таку оцінку опублікували у виданні RTE ірландські дослідники. Вони заявляють, що туризм, як і інші пов’язані з ним галузі економіки, завдає шкоди соціальному та природному світу, завдаючи екологічного забруднення та соціального обурення, а для деяких особливо вразливих місць планети експерти взагалі прирівняли його до геноциду.

Як заявляють дослідники, є два уявлення про туризм. Одне ідеалізоване, в якому «туризм продає досвід, відмінний від нашого повсякденного життя», а також сприяє благополуччю та забезпечує економічні дивіденди мешканцям тих місць, куди приїжджають туристи, водночас сприяючи миру та міжкультурному взаєморозумінню. Однак є й зворотний бік медалі — і там «туризм захоплює і приватизує мізерні ресурси та суспільні блага, щоби приносити прибуток акціонерам міжнародних корпорацій». Крім того, масовий туризм «має величезний вуглецевий слід та генерує величезні відходи».

«Він заснований на швидкості, швидкому обігу гостей та низькій ціні. Але низька ціна не означає низьку вартість, і ціна, яку ми платимо за туризм та подорожі, буде відображати справжню вартість нашого відпочинку лише тоді, коли враховуватимуться такі зовнішні чинники як забруднення, втрата біорізноманіття та викиди вуглецю. Збитки, які він завдав соціальному та природному світу, дедалі більше обурює громадян у всьому світі», – заявляють дослідники. Вони нагадують різні антитуристичні виступи — від протестів у Венеції та Барселоні, до заяв аборигенів екзотичних островів, яких буквально зводять до статусу «мешканців зоопарку», куди туристи стікаються подивитись на їхнє життя.

Також дослідники заявили, що великі готельні курорти дуже мало корисні місцевим громадам, при цьому руйнують природу. Власне, за «екологічний» бік туризму та «прилетіло» звинувачення у геноциді. «Глобальний план охорони природи закликає до захисту від нас 30% планети з буферною зоною до 20%. Це адекватна відповідь на надзвичайну екологічну ситуацію і така відповідь серйозно обмежить туризм», – заявляють експерти. За їхніми словами, «екоцид», який влаштовують у тому числі й курорти, може бути кваліфікований як злочин у Міжнародному кримінальному суді поряд із геноцидом, злочинами проти людяності, військовими злочинами та злочинами агресії.

«Нам потрібно менше розвитку масового туризму та більше його якісного та сталого розвитку», – резюмують експерти. Вони просувають ідеї «повільного туризму», який «мотивований антикомерціалізацією і є прагненням до справжнього відпочинку» та має забезпечити «соціальну та екологічну справедливість».