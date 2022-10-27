Ірландія виключила Росію та Білорусь зі своєї схеми безвізового в’їзду туристів

Уряд Ірландії оголосив, що країна вирішила виключити Росію та Білорусь із схеми безвізового в’їзду для короткострокового перебування.

Правила, введені раніше урядом Ірландії, дозволяють громадянам третіх країн, які в’їхали до Великобританії за британськими короткостроковими візами, подорожувати до Ірландії без необхідності отримання ірландської візи. Таким чином, відповідно до нових змін мандрівникам з Росії та Білорусі більше не буде дозволено в’їзд до Ірландії без діючої ірландської візи, яку необхідно оформляти окремо від шенгенської та британської візи.

Міністр юстиції Ірландії Хелен Макенті підтвердила інформацію: “Зараз я підписала Законодавчий акт про виключення Росії та Білорусі зі списку країн, які можуть скористатися програмою безвізового режиму для короткострокового перебування”.

Крім того, міністр Макенті зазначила, що Ірландія не зобов’язана дотримуватися «шенгенських правил», оскільки вона не є державою-членом Шенгенської зони. Тим не менш, ірландська влада не визнаватиме російських паспортів, які були видані на окупованих територіях.

Подібно до Ірландії, низка інших країн також посилила правила в’їзду для громадян Росії, а деякі повністю закрили для росіян свої кордони.

Станом на кінець жовтня список країн, у які більше не дозволено в’їзд громадянам Росії, включає Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Фінляндію та Чехію.

Чехія останньою закрила кордони для російських мандрівників. Влада Чеської Республіки заявила, що з 25 жовтня росіянам не буде дозволено в’їзд у країну з туристичними, спортивними чи культурними цілями.

Заборона була схвалена урядом Чеської Республіки на пропозицію міністра закордонних справ.