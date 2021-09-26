Ірландія послаблює епідемічні обмеження. Кінець карантину після повернення в країну

Міністр охорони здоров’я Ірландії Стівен Доннеллі оголосив в суботу про закінчення карантину в готелях для репатріантів з країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19.

За словами Доннеллі, система обов’язкового карантину була введена в якості надзвичайного заходу, оскільки існує небезпека занесення нових небезпечних варіантів коронавіруса, які можуть придушити нашу службу охорони здоров’я і підірвати програму вакцинації COVID-19.

– Ця програма виявилася успішною і зіграла ключову роль в боротьбі з епідемією в Ірландії, завдяки чому ми можемо безпечно зняти обмеження в соціальному і економічному житті, – оцінив міністр охорони здоров’я.

У березні був введений платний 12-денний карантин в певних готелях. Він був націлений на людей, що прибувають в Ірландію з країн світу, які найбільше постраждали від пандемії. На піку популярності цей список включав 60 країн. Всього зобов’язання ізолювати в готелях торкнулося більше 10 тисяч чоловік.

Міра була скасована за порадою головного лікаря Ірландії. Останні країни були видалені з списку країн, що вважаються епідемічно небезпечними.

У заяві Міністерства охорони здоров’я відзначається, що інші заходи безпеки залишаються в силі, в тому числі необхідність пред’явлення свідоцтва про вакцинації або недавнього негативного тесту на коронавірус при в’їзді в Ірландію.