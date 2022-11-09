Глава Ryanair заявив, що його авіакомпанія зрештою залишиться єдиним великим лоукостером у Європі

Глава низькобюджетного перевізника Ryanair Майкл О’Лірі передбачив, що його авіакомпанія зрештою залишиться єдиним великим лоукостером у Європі, а ціни на авіаквитки наступного року продовжать зростати.

О’Лірі з властивою йому прямотою заявив, що зростаючий розрив у цінах на авіаквитки зробить конкурентів-лоукостерів EasyJet і Wizz об’єктами поглинання для великих компаній, а це означає, що вибір бюджетних авіакомпаній неминуче скоротиться. «Європа невблаганно рухається до того, щоб мати трьох дуже великих традиційних авіаперевізників, які працюють за високими тарифами, та одного дуже великого лоукостера».

О’Лірі також повідомив журналістам, що ціни на авіаквитки, безперечно, продовжать зростати і наступного року, якщо, звичайно, «черговий COVID чи політична обстановка у світі не завадять людям знову подорожувати».

При цьому він зазначив, що в той час як Ryanair зростала, «усі конкуренти скоротили обсяги перевезень, тому що вони більш схильні до підвищення цін на нафту». “Якщо пасажиропотік продовжить падати, ми знову побачимо зростання тарифів десь на 5-10 відсотків”. Власне, О’Лірі підтвердив свої сентярські думки, коли він сказав: малоймовірно, що дешеві тарифи повернуться наступного року. Високі ціни на нафту означають, що вони мають зростати. Підвищення тарифів неминуче».

Однак конкуренти Ryanair відреагували жорстко: вони не думають про жодні поглинання.

Виконавчий директор Wizz Йожеф Вараді, який завжди стверджував, що може конкурувати з Ryanair за цінами, минулого тижня заявив, що не розглядає свою авіакомпанію як мету поглинання.

EasyJet також спростувала припущення, що буде поглинена, заявивши, що це нереально. “Мільйони споживачів у Європі зітхнуть з полегшенням, дізнавшись, що немає реальної перспективи того, що Ryanair стане єдиною бюджетною авіакомпанією в Європі”.

Проте О’Лірі продовжує «гнути» свою лінію: обидві конкуруючі авіакомпанії «будуть кандидатами на злиття та поглинання протягом наступних кількох років», і їхні витрати продовжуватимуть зростати. «Вони застрягли у просторі, де у них середні ціни на авіаквитки, і вони не в змозі конкурувати з нами за вартістю та ціноутворенням».

О’Лірі похвалив EasyJet за створення «фортець» у деяких дорогих аеропортах, таких як лондонський Гатвік та паризький Шарль де Голль, Женева та Цюріх. При цьому він підкреслив, що Ryanair вже «віджала» лідируючі позиції в Італії та Португалії. Більше того, розширення в Центральній та Східній Європі продовжуватиметься й надалі.