Експерти назвали Топ-5 найбільш пунктуальних аеропортів Європи у 2022 році

Експерти з авіаційних даних компанії OAG – постачальника даних про подорожі — опублікували звіт про роботу авіакомпаній та аеропортів Європи у 2022 році. Ранжування відбувалося за відсотком рейсів, які не відхилялися від розкладу більш ніж на 15 хвилин.

В умовах, коли континент зіштовхнувся з багатьма авіаційними проблемами, один з європейських аеропортів відсоток дотримання заявленого розкладу минулого року не перевищував 85%.

Проте ось п’ять найкращих європейських аеропортів за підсумками 2022 року з погляду пунктуальності:

1. Штутгарт

Аеропорт Штутгарта в Німеччині (STR) знаходиться на вершині списку за 2022 рік із показником відсотка пунктуальності 84,20%. Це значно нижче за показники, зафіксовані цілою низкою повітряних гаваней у 2021 році, і швидше схоже на стан галузі часів середини 90-х років.

Зрозуміло, що 2022-го європейська авіація зіткнулася з безліччю проблем, таких як брак персоналу та страйки, які все більше ускладнювали виконання пунктуальних операцій. У Штутгарті також спостерігався відносно високий рівень скасування: 2,45% його рейсів спіткала така доля. При цьому результати роботи аеропорту виявилися кращими, ніж у 2019 році, коли його пунктуальність була на рівні 78,75%.

2. Дублін

З погляду скасування в аеропорту Дубліна в Ірландії (DUB) справи були дещо кращими: минулого року було відкладено всього 0,99% рейсів. Проте за пунктуальністю він поступається Штутгарту: 82,69% його рейсів прибували або вилітали протягом 15 хвилин від зазначеного у розкладі. 2019 року його показник становив 76,73%.

3. Мальта

У 2022 році в єдиному аеропорту середземноморського острова Мальта, відомому як Міжнародний аеропорт Мальти (MLA), було скасовано порівняно небагато рейсів: лише 0,34% мали цей статус на табло. Але як він упорався з дотриманням розкладу?

Загалом 81,75% рейсів аеропорту вилетіли або прибули протягом 15 хвилин після запланованого часу. Цього виявилося достатнім, щоб Мальта посіла третє місце в Європі, хоча, на відміну від конкурентів, стався явний регрес порівняно з 2019-м. Справді, того передпандемійного року показник пунктуальності становив 82,33%. Втім, і цей рівень не дозволив би мальтійцям сьогодні піднятися вище за третє місце.

4. Рим Чампіно

Четвертим у списку та останнім аеропортом, де понад чотири п’яті рейси було виконано вчасно минулого року, є міжнародний аеропорт Рим Чампіно (CIA). До 1960 року, тобто до відкриття аеропорту Леонардо да Вінчі-Фьюмічіно, це був головний аеропорт Риму, а його пасажиропотік становив понад 2 мільйони пасажирів на рік. У 2022 році другий аеропорт італійської столиці досяг показника 80,73%. Це більш ніж на 2,5% краще ніж 78,22%, зафіксовані у 2019 році. Щодо скасування, то їх виявилося небагато — 0,31% рейсів було анульовано з різних причин.

5. Тронхейм

Замикає п’ятірку лідерів із показником своєчасності у 79,67% норвезький аеропорт Тронхейм-Вернес (TRD). Порівняно з докризовими часами, а саме з 2019 роком, його пунктуальність, якщо вірити цифрам, знизилася на 2,6%. Тим часом досить високим виявився в 2022 році і рівень скасування: загалом 2,75% рейсів аеропорту так і не були виконані минулого року.