Одна з найкривавіших атак ІГІЛ в Іраку з початку року. Близько дюжини поліцейських мертві

13 поліцейських були вбиті в суботу ввечері в результаті нападу Ісламської держави (ІГ) в Кіркуку на півночі Іраку; Стрілянина, що мала місце під час поліцейського контролю, тривала кілька годин. За даними AFP, це один з найкривавіших нападів з початку року.

Кіркук розташований в Курдистані, регіоні, де джихадісти особливо нападають на іракську поліцію і армію, нагадує нам AFP.

У липні ІГ взяло на себе відповідальність за теракт в Багдаді; Терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій на ринку. В результаті вибуху загинули 35 осіб і понад 60 отримали поранення.

У січні в торговому районі Багдада, на площі Таяран, стався найсильніший спалах за три роки, що стало першим терактом терориста-смертника після трирічної перерви. І знову ІГ визнало організацію перевороту.