Землетрус вдарив по індонезійському курортному острові Балі: туристи в паніці, ряд готелів пошкоджено

Досить сильний землетрус вразив індонезійський туристичний острів Балі минулого понеділка. Повідомлень про катастрофічні руйнування туристичних об’єктів і жертв немає, передав Reuters з посиланням на відділ з цунамі та землетрусів Національного управління метеорології, кліматології та геофізики Індонезії. Проте деякі туристичні об’єкти постраждали.

За словами очевидців, землетрус магнітудою 5.6 бала за шкалою Ріхтера тривало близько хвилини, але навіть цього часу вистачило, щоб туристи повибігали в страху з готелів на вулицю. Відпочиваючі перенервували. У номерах у багатьох готелях, судячи з фото, опублікованих у мережі після НП, утворилися тріщини на стінах, на підлозі видно сліди штукатурки.

За уточненою інформацією, поштовхи сталися о 16:36 за місцевим часом і відчувалися по всьому острову та сусідньому Ломбоку. Згідно з заявою місцевих експертів, землетрус, що стався під водою, не призведе до цунамі.

ДОВІДКА: силу землетрусів виражають за шкалою Ріхтера, заснованої на оцінці енергії сейсмічних хвиль, що утворюються при тектонічних зрушеннях і викликають землетрус. Шкала магнітуд Ріхтера була розроблена в 1935 Чарльзом Ф. Ріхтером з Каліфорнійського технологічного інституту в якості математичного пристрою для порівняння сили землетрусів. Важливо, що у шкалі використаний логарифмічний масштаб, що означає, кожне збільшення величини цілого числа становить десятикратне збільшення виміряної амплітуди. Таким чином, землетрус із магнітудою 5.0 за шкалою Ріхтера викличе в 10 разів сильніше коливання земної кори, ніж землетрус із магнітудою 4.0. Теоретично шкала Ріхтера немає верхньої межі, але практично землетрусу з магнітудою вище 8.6 будь-коли реєструвалися – це була магнітуда за шкалою Ріхтера для землетрусу в Чилі 1960 року. Миттєва магнітуда цієї події становила 9.5. Землетруси умовно поділяються на кілька груп за своєю потужністю та ступенем руйнівності: