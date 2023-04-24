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ІндонезіяРосіяТуризм

Влада Балі почала масово депортувати туристів, особливо росіян

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Балі почала масово депортувати туристів, особливо росіян.

Індонезійський портал Kompas повідомляє, що з 2 січня по 17 квітня 2023 року з острова Балі було депортовано 96 іноземців, серед яких 23 громадян РФ.

Про це розповів голова регіонального відділення Міністерства юстиції та прав людини Індонезії Ангіат Напітупулу.

За його словами, найчастішими порушеннями, які вчиняють іноземці, є перебування в Індонезії за простроченою візою, неправомірне використання видів на проживання, нелегальна робота та кримінальні злочини.

Раніше Напітупулу попросив іноземних громадян дотримуватися місцевих законів та правил під час подорожі чи проживання на Балі.

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