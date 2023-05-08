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ІндонезіяТуризм

Влада Балі хоче обмежити масовий туризм на 100 років через росіян

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Балі хоче обмежити масовий туризм на 100 років

Губернатор острова Балі Ваян Костер закликав запровадити систему квот для іноземних туристів, яка діяла б сто років.

„На Балі почастішали випадки некультурної поведінки з боку іноземних туристів, більшість із них приїхали з Росії. І ми не можемо зупинити цей процес без застосування будь-яких санкцій, тому що Балі таки націлений на відродження туризму після пандемії коронавірусу», – пояснив чиновник.

Тому губернатор запропонував запровадити для іноземців квоти на відвідини Балі.

„Ми більше не проводитимемо політику масового туризму, ми обмежимо його, впровадивши систему квот на наступні 100 років. Якщо ми залишимо все як є, то нас сприйматимуть як бюджетний напрямок, приїжджатимуть туристи з низьким рівнем доходів та витрат», – пояснив він.

За словами Костера, механізм квотування поки що не визначений, але є варіант, за якого іноземці мають реєструватися за рік до запланованого візиту на Балі та чекати своєї черги на в’їзд.

З початку 2023 року на Балі почастішали порушення культурних норм та міграційного законодавства з боку іноземних туристів. Здебільшого скарги надходять на громадян Росії та України. За цей час з Індонезії було депортовано 101 іноземця, серед них 27 росіян.

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