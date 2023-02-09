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ВізиІндонезіяТуризм

Візу до Індонезії тепер можна не тільки оформити в онлайні, але й продовжити

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Візу до Індонезії тепер можна не тільки оформити в онлайні, але й продовжити

Індонезія відкрила можливість онлайн-продовження електронних віз після прибуття. Тепер туристи можуть без зайвого клопоту провести в країні 60 днів.

Раніше після завершення місячної e-VOA необхідно було їхати до імміграційної служби, сидіти в черзі та здавати відбитки, щоб залишитися в країні ще на такий самий період.

Тепер збільшити термін можна онлайн на тому самому сайті, де документи для в’їзду оформлялися спочатку. Але лише один раз. І перша віза, і її продовження коштуватимуть туристу 500 тис. індонезійських рупій. Сплатити збір необхідно картками Visa, MasterCard або JCB. Також платіж може бути здійснений з картки, яка не належить заявнику.

Після проведення платежу турист отримає електронну e-VOA на адресу електронної пошти, вказану при заповненні анкети.

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