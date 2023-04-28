Відео з бійкою туриста та священика на Балі потрапило до мережі

У балійському місті Убуд священик побився з туристом через аварію на дорозі. Інцидент потрапив на відео, яке поширилося у мережі, на це звернув увагу місцевий сайт новин Coconuts Bali.

На кадрах, що стали вірусними в мережі, видно, як чоловік у традиційному білому одязі знімає головний убір і атакує туриста. Далі опоненти приймаються штовхати один одного, поки перехожі з цікавістю спостерігають за тим, що відбувається.

Поліція розпочала розслідування, встановила та знайшла священика, який брав участь у конфлікті.

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51-річний священик Джро Мангку Буді Утама пояснив поліції, що їхав для виконання своїх релігійних обов’язків, коли близько 15.00 зіткнувся з пробками на головній дорозі Убуда. Одного разу турист зачепив машину, що стояла позаду, своїм автомобілем. Коли священнослужитель підійшов, щоб повідомити про це, водій почав ображати його.

“Для мене це було брутально. Вибачте, я священик, але я теж людина. Я не можу прийняти цю образу”, – сказав він.

“Через інцидент Джро Мангку отримав два удари кулаком у щелепу та в ліву частину чола. Але серйозних травм немає, тільки біль у лівій частині чола”, – сказав офіційний представник поліції Балі Стефанус Сатаке Баю Сетіанто.

Іноземець також отримав удари по обличчю, але про його стан після бійки поки що немає точної інформації.

Зазначається, що священик Буді Утама обговорив ситуацію зі своєю родиною та вирішив писати заяву на кривдника.