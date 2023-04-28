Всі розділи
ГоловнаІндонезіяВідео з бійкою туриста та священика на Балі потрапило до мережі
ІндонезіяТуризм

Відео з бійкою туриста та священика на Балі потрапило до мережі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Відео з бійкою туриста та священика на Балі потрапило до мережі

У балійському місті Убуд священик побився з туристом через аварію на дорозі. Інцидент потрапив на відео, яке поширилося у мережі, на це звернув увагу місцевий сайт новин Coconuts Bali.

На кадрах, що стали вірусними в мережі, видно, як чоловік у традиційному білому одязі знімає головний убір і атакує туриста. Далі опоненти приймаються штовхати один одного, поки перехожі з цікавістю спостерігають за тим, що відбувається.

Поліція розпочала розслідування, встановила та знайшла священика, який брав участь у конфлікті.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Black’one (@tommy_aerial)

51-річний священик Джро Мангку Буді Утама пояснив поліції, що їхав для виконання своїх релігійних обов’язків, коли близько 15.00 зіткнувся з пробками на головній дорозі Убуда. Одного разу турист зачепив машину, що стояла позаду, своїм автомобілем. Коли священнослужитель підійшов, щоб повідомити про це, водій почав ображати його.

“Для мене це було брутально. Вибачте, я священик, але я теж людина. Я не можу прийняти цю образу”, – сказав він.

“Через інцидент Джро Мангку отримав два удари кулаком у щелепу та в ліву частину чола. Але серйозних травм немає, тільки біль у лівій частині чола”, – сказав офіційний представник поліції Балі Стефанус Сатаке Баю Сетіанто.

Іноземець також отримав удари по обличчю, але про його стан після бійки поки що немає точної інформації.

Зазначається, що священик Буді Утама обговорив ситуацію зі своєю родиною та вирішив писати заяву на кривдника.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Масова бійка у Хургаді: за туристів працівники кафе пішли стінка на стінку проти працівників автомийки

Єгипет
Масова бійка стінка на стінку, в якій постраждали одразу...

Аплодували всі: пасажири та екіпаж прийняли пологи на авіарейсі з Узбекистану

Туреччина
26 квітня на рейсі HY273 авіакомпанії Uzbekistan Airways за...

Австрійський літак розгорнули через інцидент із туалетами

Австрія
Несподіваний інцидент стався на борту літака, який летів із...

У Домініканській республіці, дорогою до готелю, грабіжники вбили 9-річну дитину

Домінікана
9-річного туриста з Нью-Йорка було вбито менш ніж через...

Роздягла і зникла: зухвала крадіжка туристки в Таїланді потрапила на відео

Таїланд
Туристка обікрала магазин у курортній провінції Крабі в Таїланді,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму