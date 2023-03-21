В Індонезії почався відлов російських туристів у соцмережах: імміграційна служба вже відловила двох росіян за пости в соцмережах

Російські «релоканти» ризикують бути притягнуті до відповідальності та депортовані за пости в соцмережах – і це може статися на «райському острові» Балі.

На російських туристів, які намагаються нелегально заробляти, продовжується полювання в соцмережах. Імміграційна служба курорту вже відловила двох росіян, які залишили пости про свої професійні послуги, на них очікує депортація.

Загалом у соціальних мережах серед спільноти росіян, які мешкають на Балі, бурхливо обговорюється тема масових депортацій та способу виявлення туристів-порушників місцевих порядків.

«Масла у вогонь» підлило те, що індонезійська влада офіційно оголосила про моніторинг соцмереж туристів, насамперед, росіян, з метою відстежити можливі порушення візових правил. Про це повідомив заступник голови імміграційної служби Нгурах Рай Сугіто. Також за його словами проти порушників міграційного законодавства буде задіяно польове патрулювання та «пильне індонезійське суспільство».

При цьому влада прозвітувала, що двох росіян уже депортовано саме через свою «мережеву» активність. Вони рекламували у соцмережах уроки їзди на мотоциклі.

Нагадаємо, днями влада прозвітувала про депортацію з Балі 47 осіб, з них 13 — це російські туристи. Причина для депортації в усіх та сама — іноземці порушували візове законодавство і нелегально працювали. Саме російських туристів – імовірно, більша їх частина це «релоканти» – депортують за «порушення умов перебування та неправомірне використання посвідки на проживання».