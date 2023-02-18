В Індонезії озброєні луком і стрілами аборигени захопили літак і спалили його

історію, що відбулася на одному з островів Індонезії, розповіла своїм британським читачам газета Daily Mail. Озброєні луками та списами аборигени-повстанці взяли до заручників пілота літака з Нової Зеландії, а сам літак спалили. Туристів варто одразу заспокоїти — річ відбувається не на Балі і не на інших відомих островах Індонезії, а у віддаленому регіоні Папуа, куди «і літаком важко долетіти», а туристичних візитів практично не буває.

Філіп Мертенс, пілот індонезійської авіаційної компанії Susu Air, був викрадений повстанцями-сепаратистами, які атакували його одномоторний літак невдовзі після того, як він приземлився на невеликій злітно-посадковій смузі. При цьому сам пілот намагався вивезти звідти 15 будівельників медичного центру, яких пригрозили вбити повстанці-сепаратистів. Літак з пілотом та п’ятьма пасажирами встиг приземлитися, після чого пілота-іноземця взяли в заручники, а пасажирів — переважно місцевих громадян — відпустили.

«Наш план евакуації робітників розлютив повстанців, які у відповідь підпалили літак і схопили пілота», — сказав голова району Ндуга Намія Гвіджанге, який був одним із пасажирів. Він також висловив свої «глибокі співчуття» про цей інцидент.

На даний момент, як повідомляє ЗМІ, сепаратисти, що захопили пілота, опублікували кадри, на яких пілот стоїть у лісі в оточенні людей, озброєних списами, луками і стрілами, а також цілком сучасною стрілецькою зброєю. Лідер повстанців Егіанус Когоя каже, що пілот не буде звільнений доти, доки регіон Папуа не стане незалежним від Індонезії. Влада країни однак заявляє, що Папуа «назавжди залишиться законною частиною» Індонезії. У відео пілоту також наказали повідомити: «Папуаські військові, які взяли мене в полон для боротьби за папуаську незалежність, просять індонезійських військових повернутися додому до Індонезії, а якщо ні, то я залишусь у полоні на все життя». Міністр-координатор Індонезії з політичних питань, питань безпеки та юриспруденції Мохаммад Махфуд у свою чергу заявив, що уряд докладає всіх зусиль, щоб переконати повстанців звільнити пана Мертенса, «оскільки пріоритетом є безпека заручника». На місцевому рівні переговори також ведуться з лідерами громад, представниками племен та церков для можливих контактів із повстанцями.

ДОВІДКА: Папуа був включений до складу Індонезії у 1969 році після голосування, проведеного під егідою ООН. З того часу в цьому багатому на корисні копалини регіоні, поділеному на дві провінції: Папуа і Західне Папуа, тривають племінні зіткнення. Торік у регіоні загострився конфлікт, у тому числі відбулися бойові зіткнення. Жертвою його мало не виявилися і 15 будівельників, яких мав вивезти літак.