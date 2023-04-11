В Індонезії хочуть запровадити новий податок для відпочиваючих та посилити покарання для туристів

Індонезія збирається зробити суворішими правила в’їзду для іноземних туристів і більш уважно стежити за їх поведінкою.

В Індонезії запропонували посилити покарання для туристів, які поводяться на відпочинку некультурно. Ініціатива походить від координуючого міністра з морських справ та інвестицій держави Лухута Бінсара Панджайтана. У своїх соцмережах він запропонував перетворити Балі з масового напряму на якісний, повідомляють “Тонкощі Туризму”.

Ще одна ініціатива міністра — новий податок для відпочиваючих, він наполягає на його запровадженні негайно. Кошти мають піти на розвиток туризму на Балі.

Панджайтан підтримав ідею про створення спеціальної поліції для контролю туристів із деяких країн, які доставляють проблеми. “Важливо зробити це, щоб існував ретельний відбір тих, хто в’їжджає”, – заявив міністр.