У готелі на острові Балі впав ліфт, у результаті чого загинули 5 туристів

Влада індонезійського острова Балі запевнила туристів, що вони можуть продовжувати свої подорожі островом і поселятися в готелях, незважаючи на страшну подію, яка сталася в одному з найпопулярніших курортних готелів у п’ятницю.

В Ayuterra Resort, чотиризірковому готелі, розташованому в районі Убуда, стався інцидент, коли ліфт, в якому знаходилися люди, звалився в шахту через трос, що обірвався. Внаслідок цієї аварії загинули п’ятеро людей.

Двоє із загиблих померли безпосередньо на місці події, а троє інших пішли з життя пізніше, перебуваючи у лікарні. Варто зазначити, що жертвами стали співробітники готелю, вік яких варіювався від 19 до 24 років.

Наразі триває розслідування, спрямоване на з’ясування всіх обставин та причин цієї трагедії. Губернатор Вайан Костер висловив свої співчуття сім’ям та близьким загиблих та закликав усі курортні готелі та туристичні об’єкти острова приділити особливу увагу здоров’ю та безпеці своїх гостей.

Влада також заявила, що для забезпечення надійності поліція проведе перевірки стану ліфтів у всіх готелях на острові.

Курортний готель Ayuterra Resort, призначений для гостей старше 18 років, знаходиться в Убуді, всього за 3,3 км від місцевого ринку та палацу Убуда. Він приваблює пари своєю романтичною атмосферою та пропонує відокремлені вілли з власними басейнами та захоплюючими краєвидами на річку Аюнг, гори та зелені околиці. Відстань до міжнародного аеропорту Нгурах-Рай складає 30 км.