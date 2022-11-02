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ІндонезіяТуризм

Туристи підрахували вартість життя на Балі та були здивовані

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Сонце, море та пісок – забудьте про них: на Балі вирішили змінити основу туризму

“Мільйони тут не потрібні, це точно”, – повідомила пара європейських мандрівників, коли побувала на райському острові Балі – туристичній мрії багатьох наших співвітчизників. У своєму блозі вони підрахували вартість життя на курортному острові та здивувалися, що там можна жити цілком бюджетно.

«Найбільше стереотипів про це місце про те, що тут потрібно обов’язково жити на віллі, харчуватися в ресторанах, їздити на таксі, і тільки витрачати, витрачати і витрачати – інакше ніяк. Але, швидше за все, багато хто навіть не зовсім розуміє, який це великий острів, а він, на хвилинку, 145 на 80 кілометрів. Ну і, відповідно, місця тут є зовсім різні», – повідомив мандрівник і додав, що в туристичному середовищі в основному, «розпіарені» такі села, як Убуд, Кута, Чангу», які знаходяться все в одному місці, навколо столиці острова – Денпасара, там де знаходиться і аеропорт.

За словами туриста, острів Балі важко назвати островом. Перебуваючи там, такого відчуття точно немає. За короткий час пара туристів встигла пожити у п’яти різних місцях. «Спочатку ночували у місцевого студента, і ще відвідали 2 готелі та 2 гестхауси. У першому випадку ми жили взагалі безкоштовно (каучсерфінг нам на допомогу), а потім знімали як дешеве місце, так і в 10 разів дорожче, щоб порівняти, але тепер зупинилися в місцевому гестхаусі в Убуді. Вся проблема тут у тому, що різноманітних місць для житла просто загубитися можна, ну занадто багато», – пояснив він.

Крім того, турист додав, що не завжди дорогий і презентабельний на картинках готель буде таким же насправді і застеріг від сліпої довіри фотографіям із додатків із бронювання. «Тому тут краще трохи спочатку покататися та подивитися різні варіанти, а потім уже зупинятися на нічліг», – порадив автор.

Наведемо витрати пари туристів на острові:

  • Оренда кімнати у гестхаусі – 32$ на тиждень
  • Оренда байка – 13$ на 10 днів
  • Харчування – 2$ за один прийом їжі на двох
  • Пральня – 0,45$ за 1 кг речей

«Це все не найдешевше навіть, якщо пошукати ще, то можна жити і дешевше, ми поки що зупинилися в такому місці, яке нам більш-менш сподобалося», – зазначив блогер, додавши, що тимчасове місце проживання їх поки що цілком влаштовує, бо все знаходиться поряд.

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