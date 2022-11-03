Туристи на Балі шоковані станом популярного пляжу

Турист з Австралії відпочив на Балі та здивувався кількості сміття на популярному пляжі курорту. Знімками забрудненого узбережжя мандрівник поділився у закритій групі Bali Bogans у Facebook, повідомляє The New York Post.

Зазначається, що австралієць Мітч Коннеллі (Mitch Connelly) зробив дві фотографії на пляжі у відомому районі Кута на півдні острова. Турист був розчарований, виявивши, що вся берегова лінія усіяна пластиковими стаканчиками, упаковками та поліетиленовими пакетами.

«Це нормально для пляжу чи на острові була погана погода?» – Уточнив мандрівник.

У коментарях користувачі мережі уточнили, що велика кількість сміття завжди зустрічається на Балі в сезон дощів.

«Це нормально для сезону дощів. Листопад, грудень, січень. Але деякі роки все зовсім погано», «Це просто жахливо. Кількість сміття на острів Нуса Пеніда теж була кошмарною», «У цей час року так завжди. Незважаючи на те, що пляжі чистять щоранку. Але ситуація покращується до квітня-травня», — такими фразами інші читачі описали стан курорту.

Один із коментаторів пояснив, що через сильні дощі та раптові повені сміття приносить з острова Ява.

«Напрям вітру змінюється на берегове, приносячи сміття з острова Ява, — наголосив коментатор. — Сильні зливи виштовхують його з річок до океану».