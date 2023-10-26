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ІндонезіяТуризм

Туристка зірвалася зі скляного мосту в Індонезії та загинула

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка зірвалася зі скляного мосту в Індонезії та загинула

Під туристами, які проходили скляний міст в Індонезії, обвалилось покриття для підлоги. Внаслідок чого впали четверо людей, одна з яких померла, передає Kumparan.

Інцидент стався близько 10-ї ранку в середу в туристичній зоні, розташованій в місті Лімпакувус, округ Баньюмас, Центральна Ява.

“Коли скло, на яке ступили туристи, розбилося, двоє з них зуміли втриматися за опори мосту, але двоє інших впали”, – сказав начальник поліції Баньюмаса, комісар поліції Еді Суранта Сітепу.

Загиблою виявилася 49-річна мешканка Банджарнегара, міста в Індонезії.

Поліція оточила міст, проводиться експертиза.

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