Туристка зірвалася зі скляного мосту в Індонезії та загинула

Під туристами, які проходили скляний міст в Індонезії, обвалилось покриття для підлоги. Внаслідок чого впали четверо людей, одна з яких померла, передає Kumparan.

Інцидент стався близько 10-ї ранку в середу в туристичній зоні, розташованій в місті Лімпакувус, округ Баньюмас, Центральна Ява.

“Коли скло, на яке ступили туристи, розбилося, двоє з них зуміли втриматися за опори мосту, але двоє інших впали”, – сказав начальник поліції Баньюмаса, комісар поліції Еді Суранта Сітепу.

Загиблою виявилася 49-річна мешканка Банджарнегара, міста в Індонезії.

Поліція оточила міст, проводиться експертиза.