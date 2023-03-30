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ІндонезіяТуризм

Туристка розкрила обман із гаманцем на Балі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка розкрила обман із гаманцем на Балі

Австралійка викрила аферистів на Балі. Вони грабують туристів, використовуючи маневр, що відволікає, з “повним гаманцем грошей”, передає Daily Mail.

Мандрівниця розкрила кримінальну хитрість та застерегла відпочиваючих від легковажності. За словами жінки, все починається досить безневинно.

“До наївного туриста підходить приємний незнайомець і просить подивитися, як виглядають гроші їхньої країни. Тоді як турист показує купюри чи монети, спільники шахрая підкрадаються ззаду і вихоплюють гаманець. Причому напарниками можуть бути як діти, так і жінки”, – розповідає туристка.

Австралійка сказала, що зіткнулася з поширеним хитрощем у торговому центрі Lippo Mall у Бадунгу — регентстві Балі. Вона зізналася, що якби не знала “фокус” заздалегідь, то обов’язково стала б жертвою.

“Людина була дуже доброзичлива і переконлива”, – пояснила мандрівниця, описуючи шахрая.

Туристка розкрила обман із гаманцем на Балі

Пост викликав величезний відгук та підтримку. Багато учасників групи зізналися, що самі траплялися на подібний прийом у різних регіонах Балі. За словами деяких коментаторів, щоб викликати довіру, вам може показати золотий годинник або гаманець, повний банкнот.

Даний вид крадіжки є різновидом популярної балійської афери — до туристів з купюрами в руках підходять незнайомці і намагаються відволікти. У цей час шахрай чи його помічник вириває гаманець, сумочку чи телефон.

Експерти закликають дотримуватися елементарних запобіжних заходів, але не піддаватися параної.

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