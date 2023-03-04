Всі розділи
ГоловнаІндонезіяТуристка показала жахливі наслідки укусу невідомої комахи на Балі
ІндонезіяКазахстанТуризм

Туристка показала жахливі наслідки укусу невідомої комахи на Балі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка показала наслідки укусу комахи на Балі

У середині лютого дівчина вирішила злітати на Балі з подругами, але несподівано для себе опинилася у кабінеті лікаря.

Все почалося, як їй здалося, з укусу невеликої комахи під час відпочинку на Балі. У клініку мешканка столиці звернулася лише на другий день, коли почала відчувати сильний біль у місці укусу.

“Спочатку було просто сильне почервоніння, потім з’явилася моторошна рана та величезні пухирі. Подумала, що грибкова інфекція”, – розповідає дівчина.

Туристка показала жахливі наслідки укусу невідомої комахи на Балі

У лікарні Лаурі сказали, що вона стала жертвою жука томкату (Paederus riparius), які частіше зустрічаються в тропіках і чия отрута перевищує за токсичністю отруту кобри у 12 разів. Дівчині призначили протиалергічне та протизапальне лікування. Зі спокійною душею вона продовжила насолоджуватися відпусткою.

“На третій день з’явилися моторошні бульбашки, і я помчала до клініки. Мені призначили антибактеріальну мазь і щоденну перев’язку, також виписали антигістамінний препарат”, – додає вона.

Як пояснили їй медики, вона вчасно звернулася і небезпека їй не загрожує. Але кожен випадок є індивідуальним, додали вони.

Зараз Лаура продовжує лікування вдома, почувається нормально, дякує спеціалістам за оперативність і згадує відпочинок зі змішаними почуттями.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, томкат — невелика комаха, яка виглядає майже як довга мурашка, зазвичай із чорно-коричневим тілом.

Туристка показала жахливі наслідки укусу невідомої комахи на Балі

Томкат залишає на шкірі людини плями-опіки. З кожним днем біль та свербіння посилюються. Утворюються пухирі (схожі на герпес).

Цей жук не кусається і не жалить. Однак його отрута в 12 разів токсичніша за отруту кобри і виділяється, коли жук роздавлений або випадково стиснутий.

Токсини томкату можуть викликати невралгію, артралгію, пропасницю та блювання. Інтенсивне почервоніння шкіри може тривати кілька місяців.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму