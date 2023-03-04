Туристка показала наслідки укусу комахи на Балі

У середині лютого дівчина вирішила злітати на Балі з подругами, але несподівано для себе опинилася у кабінеті лікаря.

Все почалося, як їй здалося, з укусу невеликої комахи під час відпочинку на Балі. У клініку мешканка столиці звернулася лише на другий день, коли почала відчувати сильний біль у місці укусу.

“Спочатку було просто сильне почервоніння, потім з’явилася моторошна рана та величезні пухирі. Подумала, що грибкова інфекція”, – розповідає дівчина.

У лікарні Лаурі сказали, що вона стала жертвою жука томкату (Paederus riparius), які частіше зустрічаються в тропіках і чия отрута перевищує за токсичністю отруту кобри у 12 разів. Дівчині призначили протиалергічне та протизапальне лікування. Зі спокійною душею вона продовжила насолоджуватися відпусткою.

“На третій день з’явилися моторошні бульбашки, і я помчала до клініки. Мені призначили антибактеріальну мазь і щоденну перев’язку, також виписали антигістамінний препарат”, – додає вона.

Як пояснили їй медики, вона вчасно звернулася і небезпека їй не загрожує. Але кожен випадок є індивідуальним, додали вони.

Зараз Лаура продовжує лікування вдома, почувається нормально, дякує спеціалістам за оперативність і згадує відпочинок зі змішаними почуттями.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, томкат — невелика комаха, яка виглядає майже як довга мурашка, зазвичай із чорно-коричневим тілом.

Томкат залишає на шкірі людини плями-опіки. З кожним днем біль та свербіння посилюються. Утворюються пухирі (схожі на герпес).

Цей жук не кусається і не жалить. Однак його отрута в 12 разів токсичніша за отруту кобри і виділяється, коли жук роздавлений або випадково стиснутий.

Токсини томкату можуть викликати невралгію, артралгію, пропасницю та блювання. Інтенсивне почервоніння шкіри може тривати кілька місяців.