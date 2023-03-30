Туристів попередили про нову схему шахрайства на острові Балі

Австралійка викрила аферистів на Балі. Вони грабують туристів, використовуючи маневр, що відволікає, з “повним гаманцем грошей”, передає Daily Mail.

Мандрівниця розкрила кримінальну хитрість та застерегла відпочиваючих від легковажності. За словами жінки, все починається досить безневинно.

“До наївного туриста підходить приємний незнайомець і просить подивитися, як виглядають гроші їхньої країни. Тоді як турист показує купюри чи монети, спільники шахрая підкрадаються ззаду і вихоплюють гаманець. Причому напарниками можуть бути як діти, так і жінки”, – розповідає туристка.

Австралійка сказала, що зіткнулася з поширеним хитрощем у торговому центрі Lippo Mall у Бадунгу — регентстві Балі. Вона зізналася, що якби не знала “фокус” заздалегідь, то обов’язково стала б жертвою.

“Людина була дуже доброзичлива і переконлива”, – пояснила мандрівниця, описуючи шахрая.

Пост викликав величезний відгук та підтримку. Багато учасників групи зізналися, що самі траплялися на подібний прийом у різних регіонах Балі. За словами деяких коментаторів, щоб викликати довіру, вам може показати золотий годинник або гаманець, повний банкнот.

Даний вид крадіжки є різновидом популярної балійської афери — до туристів з купюрами в руках підходять незнайомці і намагаються відволікти. У цей час шахрай чи його помічник вириває гаманець, сумочку чи телефон.

Експерти закликають дотримуватися елементарних запобіжних заходів, але не піддаватися параної.