Туристам розповіли, чому не варто заводити стосунки на Балі

Туристи люблять Балі за низькі ціни на житло, доступність мотоциклів та різноманітність розваг. Чарівність острова сприяє романтичному настрою, і деякі мандрівники прагнуть познайомитися з місцевими дівчатами. Чому не варто захоплюватися цим та зав’язувати серйозні стосунки, розповів турист.

Місцеві дівчата на Балі з їхнім чорним волоссям, незвичайним очима та шоколадним відтінком шкіри виглядають екзотично та привабливо для туристів. І самі красуні не проти знайомств із іноземцями. Однак, на думку мандрівника, як і в будь-якій іншій країні, взаємини між людьми залежать від багатьох чинників, зокрема й фінансового стану.

“Деякі іноземні чоловіки можуть бути цікавими для місцевих дівчат через різницю в доходах”, – вважає він.

Звичайно, це не означає, що всі дівчата на Балі шукають лише гроші і не можуть бути щирими. Кожна людина індивідуальна і має свої мотиви.

Однак на прикладі своїх знайомих турист також зазначає, що дівчата на Балі “надто вимогливі”.

“Допомагати коханій фінансово повинен кожен чоловік, так само як і її родині. Принаймні, тут вважається, що якщо людина може дозволити собі подорожі, значить, вона багата”, – додав він.