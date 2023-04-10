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ІндонезіяТуризм

Туристам розповіли, чому не варто заводити стосунки на Балі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чому не варто заводити стосунки на Балі, розповів турист.

Туристи люблять Балі за низькі ціни на житло, доступність мотоциклів та різноманітність розваг. Чарівність острова сприяє романтичному настрою, і деякі мандрівники прагнуть познайомитися з місцевими дівчатами. Чому не варто захоплюватися цим та зав’язувати серйозні стосунки, розповів турист.

Місцеві дівчата на Балі з їхнім чорним волоссям, незвичайним очима та шоколадним відтінком шкіри виглядають екзотично та привабливо для туристів. І самі красуні не проти знайомств із іноземцями. Однак, на думку мандрівника, як і в будь-якій іншій країні, взаємини між людьми залежать від багатьох чинників, зокрема й фінансового стану.

“Деякі іноземні чоловіки можуть бути цікавими для місцевих дівчат через різницю в доходах”, – вважає він.

Звичайно, це не означає, що всі дівчата на Балі шукають лише гроші і не можуть бути щирими. Кожна людина індивідуальна і має свої мотиви.

Однак на прикладі своїх знайомих турист також зазначає, що дівчата на Балі “надто вимогливі”.

“Допомагати коханій фінансово повинен кожен чоловік, так само як і її родині. Принаймні, тут вважається, що якщо людина може дозволити собі подорожі, значить, вона багата”, – додав він.

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