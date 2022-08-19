Турист потрапив у лікарню, ковтнувши воду з басейну на Балі

Туриста з Австралії Ісаака Пауера госпіталізували на Балі після попутки зробити фото у басейні. Про це повідомляє New Your Post.

На кадрах, які опублікував чоловік у соціальних мережах видно, як він плаває у басейні та п’є воду зі шланга, підвішеного на дерев’яну статую. А через деякий час Ісаак вже публікує знімок із лікарні.

Передплатники Пауера та інші користувачі підтримали його:

“Всі ми проходили через це на Балі. Кріпи, чувак!”, “Хто не лягав до лікарні з отруєнням на Балі, той не був на Балі”.