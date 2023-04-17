Став відомий новий прийом митників, за допомогою якого з туристів почали вимагати хабарі

Скандальне розслідування відбувається в імміграційній службі Індонезії. Постраждалий турист розкрив новий прийом митників, за допомогою якого з туристів почали вимагати хабарі. Як заявив в інтерв’ю місцевим ЗМІ потерпілий, митник намагався вимагати у нього астрономічну суму в 600 000 000 місцевих рупій або майже $6.3 тисячі, але в результаті туристу довелося розлучитися з $430.

У чому ж завинив турист? Як розповів постраждалий турист із Тайваню, після прибуття на відпочинок його було зупинено чиновником, коли він стояв у черзі на оформлення митних декларацій у залі прибуття. Його звинуватили в тому, що він фотографував у черзі, що, за словами офіцера, тягло за собою штраф на місці у розмірі 600 000 000 індонезійських рупій – близько 6300 доларів. Турист визнав, що фотографував — проте, за його словами, він знімав черги для таксиста, «щоб пояснити, чому вони спізнюються».

Проте ситуація швидко викликала у туриста підозру — одразу з двох причин. По-перше, він побачив, що ту ж махінацію митники спробували провернути і з іншим туристом з Бірми. Після чого тайванця відвели до окремої кімнати для обговорення штрафу, де офіцер митниці почав торгуватися, що ще більше запевнило туриста, що це махінація. У результаті він сплатив суму $430, щоб вирватися звідти — після чого розповів свою історію в тайванських ЗМІ і звернувся до офіційних осіб.

«Схоже, це масове шахрайство і вони наживаються на туристах. Тайванські офіційні особи мають допомагати туристам, які потрапили в подібну ситуацію», – закликав турист.

Нагадаємо, що із шахрайством на митниці добре знайомі й українці. Так, «довгострокові» туристи в Таїланді, які практикують «візаран», стали вже «дійною коровою» для тайських прикордонників. Механізм, як пояснили постраждалі, простий – випускати з Таїланду – в даному випадку, в Малайзію – туристів випускають, а ось зворотні в’їзні штампи тайські прикордонники, ставити відмовляються, стверджуючи, що схеми з бордер-раном заборонені, проте туристам недвозначно натякають, хабар вирішить проблему. Як заявила постраждала туристка, у результаті новий штамп коштував їй 800 бат (близько 850 грн) з людини – парі довелося поплакатися, що, мовляв, грошей у них майже не залишилося. В інших «постраждалих» сума хабара сягала 16000 тисяч гривень з людини, або близько 15 тисяч бат.