Смертельна пам’ятка: на популярному курорті Балі названо найнебезпечніше місце, де постійно гинуть безглузді туристи

«Тримайтеся подалі!» – недвозначно попереджають туристів на популярному «райському острові» Балі, заявляючи про «смертельну пам’ятку». Йдеться про скельний басейн Angel’s Billabong, який знаходиться між скелястими скелями на південно-західному краю острова Нуса-Пеніда. Місце зачаровує своєю красою, і багато туристів спускаються сфотографувати себе у цього «басейні». Ось тільки вижити з них вдалося не всім.

Місце приваблює туристів з усього світу завдяки кришталево чистій воді і пейзажу, що зачаровує. Але, схоже, скоро гіди додадуть до цієї слави «хоррора» – місце забирає по кілька життів дурних туристів на рік. Останньою жертвою став 46-річний громадянин Китаю Цювей Аньхой – його забрало в море, коли він робив селфі. Перед ним загинув тренований новозеландець, який пірнув, щоб урятувати свою дівчину-німкеню, яку хвилі забрали в океан. Її згодом врятував австралійський пірнальник.

Таких трагічних історій тут можуть розповісти багато. Причина всіх нещасть – величезні хвилі, які легко можуть змити туриста зі слизького каміння і вдарити його об скелі – випливти вдавалося небагатьом. При цьому “хвилі-ізгої” відрізняються непередбачуваністю – деяким туристам, за допомогою місцевих гідів вдається їх уникнути.

Як розповідає один із туристів, їх вчасно попередив провідник: «Пройшло 20 хвилин — і він наказав нам негайно забиратися, ще за п’ять хвилин налинули величезні хвилі. Це чудове місце, але справжня смертельна пастка!» – запевняє один із туристів, якому вдалося повернутися живим. Загалом відвідувачам вкрай рекомендують насолоджуватися видом зверху і не залазити у воду «басейну» навіть під час відливу.