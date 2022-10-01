Шрами гояться роками: на острові Балі на туристів напали загадкові жуки

Про вкрай неприємну «фауну», яка мешкає на Балі — шрам від зустрічі з якою може залишитися у туриста на роки, — попередила читачів газета Dailymail. Мова йде про так звані жуки-бродяги або Tomcat в англійській версії, «зіткнення» з якими залишає на шкірі сліди, схожі на опіки.

Видання цитує туристку, яка показала фото трьох таких опіків — вона цікавилася у побратимів по нещастю, скільки загоювалася їхня «опікова мітка» і чи залишилися шрами, а також попросила поради, як лікувати пухирі. Жінка пояснила, що її вкусили більше двох тижнів тому, і що навіть засіб від опіків, який вона використала на ураженій ділянці, лише посилило ситуацію.

Побратими по нещастю туристку особливо не втішили. Туристці порадили олію з вітаміном Е та алое віра, щоб заспокоїти опіки, та налаштуватися на тривалий процес відновлення. «Гоїлося сім тижнів. Мій виглядав ще гіршим. Тепер виглядає як синець», – прокоментував один турист. «Гоїться дуже повільно. Слід може залишитися на роки», – поскаржився інший.

Коментатори з NSW Health пояснили туристам, що жуки-бродяги мешкають в Індонезії, в тому числі і на Балі, і живуть в основному поблизу «дренажних ліній і водотоків». При цьому жук на людей не нападає, основний ризик це випадково його роздавити. Справа в тому, що його кров містить сильний токсин під назвою педерин, який і викликає важкий дерматит і серйозне подразнення шкіри, а у разі попадання в очі – і серйозне запалення. Якщо нещастя все ж таки трапилося, рекомендують промити шкіру мильною водою відразу після контакту, а загалом про всяк випадок уникати підозрілих комах.