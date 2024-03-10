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Російський турист розгромив ресторан на острові Балі через нерозділене кохання

Бовтун Марія
Бовтун Марія
Російський турист розгромив ресторан на острові Балі через нерозділене кохання

Роман росіянина та індонезійської дівчини закінчився сумно для чоловіка, а також для розташованого на Балі італійського ресторану. Дізнавшись, що красуня його покинула, 40-річний Володимир К. вирішив помститися чомусь саме закладу громадського харчування.

Як повідомило видання Bali Express, кілька днів тому розлючений чоловік увірвався до ресторану Capri, який знаходиться у популярному районі Семіньяку. В руках у нього була сокира, а також ножі та навіть ножиці. На щастя, люди не постраждали, а ось самому закладу дісталося – буян зіпсував меблі, розбив вітрину, пошкодив сходи. Після чого спішно поїхав.

Але це була лише перша серія. За кілька днів історія повторилася. На порозі Capri знову з’явився Володимир К., і він знову був озброєний сокирою. І знову постраждали інтер’єри ресторану.

Цього разу безкарним вчинок чоловіка не залишився, того ж дня його затримали. Володимир спробував заперечувати свою причетність, але його дії підтвердили камери відеоспостереження, а в багажнику було знайдено головну зброю злочину – сокиру.

Спочатку поліцейські ламали голову, що спричинило раптовий спалах вандалізму. Але потім, під час допиту, росіянин зізнався: всьому виною нерозділене кохання. За деякий час до першого погрому у ресторані чоловіка покинула дівчина. Після цього – депресія, Володимир став зловживати алкоголем, у результаті все це спричинило нервовий зрив. До речі, під час спілкування з поліцейськими чоловік не розкрив ім’я своєї коханої, сказавши лише, що це балійська дівчина.

Наразі росіянин перебуває під вартою, йому загрожує кримінальне переслідування. Як мінімум Володимиру доведеться відшкодувати збитки, які він завдав своїми діями – оцінюється в 10 млн індонезійських рупій. Причому постраждав не лише ресторан Capri, а й деякі об’єкти на пляжі, до яких росіянин також приклав свою сокиру. Чому Володимир зігнав злобу саме на цих закладах, він не пояснив. Поліцейські припускають, що всі вони були так чи інакше пов’язані з романом Володимира і невідомою індонезійкою.

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