Популярний у туристів курорт може опинитися під водою

Підвищення рівня моря загрожує затопити Мальдіви, а на архіпелазі Індійського океану вже нема питної води. Але новий президент каже, що відмовився від планів попередника щодо переселення громадян.

Натомість президент Мохамед Муіззу планує, що країна відображатиме хвилі за допомогою амбітної меліорації земель та будівництва вищих островів. Для цього він вимагає 500 мільйонів євро іноземного фінансування. Проте екологічні та правозахисні групи попереджають, що це може збільшити ризик повеней.

Варто зазначити, що вже приблизно 80 відсотків Мальдів знаходиться менш ніж за метр над рівнем моря. І хоча фортечні стіни, що оточують щільно розташовані поселення, можуть стримувати хвилі, доля прибережних островів, куди приїжджають туристи, неясна.

Варто зазначити, що колишній президент Мохамед Нашід заявляв, що вони можуть стати першими у світі екологічними біженцями, які потребують переселення в іншу країну.

Він хотів, щоб Мальдіви почали відкладати гроші на купівлю землі у сусідній Індії, Шрі-Ланці чи навіть далеко в Австралії.